Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на «Ростов-Арене» и завершилась со счетом 3:0. Об этом сообщает пресс-служба команды.