«Ростов» обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:0
Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на «Ростов-Арене» и завершилась со счетом 3:0. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Счет на 14-й минуте забил Олусегун. На 60-й минуте преимущество ростовчан увеличил Тимур Сулейманов, а на 90+4-й минуте итоговый счет установил Даниил Шанталий.
Следующий матч «Ростов» проведет 25 ноября в Москве против «Локомотива» в рамках группового этапа Кубка России.