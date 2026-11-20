Главные новости за 20 ноября. Новороссийск
На Кубани реконструируют два мусорных полигона, мощности которых исчерпаны. Работы проведут в Новороссийске и Белореченском районе. Проекты планируют завершить в 2029 году.
В Новороссийске заключили муниципальный контракт на реконструкцию очистных сооружений канализации «Алексино» стоимостью 17,4 млрд руб. Подрядчиком выступает АО «Группа компаний «ЕКС».
В Новороссийске бывшего проводника пассажирского вагонного депо восстановили на работе после нарушения процедуры увольнения.
В Новороссийске утром 20 ноября топливо отпускали на 32 автозаправочных станциях. Бензина АИ-100 в наличии не было, АИ-95 продавали на 22 АЗС.
Непогода оставила без света несколько населенных пунктов Анапского района. Под ограничение попали частично станицы Благовещенская и Гостагаевская, села Сукко и Варваровка, а также хутора Красный, Просторный, Иванов и Красная горка.
Геленджик занял восьмое место в рейтинге популярных направлений для автомобильных путешествий в ноябре 2026 года. Средняя стоимость проживания на курорте составляет 3,4 тыс. руб. за ночь, а продолжительность поездки — около трех ночей.