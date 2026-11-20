В Дагестане задержали восьмерых предполагаемых участников наркосбыта
В Дагестане правоохранители задержали восемь предполагаемых участников преступного сообщества, занимавшегося поставками и распространением наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.
Из незаконного оборота изъяли 543 г запрещенного вещества. По данным полиции, участники сообщества организовали контрабандную поставку наркотиков в регион, их хранение, перевозку и бесконтактный сбыт через тайники. Первых подозреваемых полицейские задержали в январе. В ходе оперативной работы правоохранители установили других участников, отвечавших за организацию деятельности сообщества, логистику и распространение запрещенного вещества.
Предполагаемый организатор в настоящее время отбывает наказание за аналогичное преступление. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).