Из незаконного оборота изъяли 543 г запрещенного вещества. По данным полиции, участники сообщества организовали контрабандную поставку наркотиков в регион, их хранение, перевозку и бесконтактный сбыт через тайники. Первых подозреваемых полицейские задержали в январе. В ходе оперативной работы правоохранители установили других участников, отвечавших за организацию деятельности сообщества, логистику и распространение запрещенного вещества.