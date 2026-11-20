Главные новости за 20 ноября. Сочи
В Сочи трех организаторов финансовой пирамиды осудили за хищение 16,9 млн руб. у 27 вкладчиков. Они получили от трех до трех с половиной лет колонии общего режима, приговор вступил в законную силу.
В Сочи в 2027 году планируют увеличить доходы городского бюджета на 14,3%, до 35,7 млрд руб., и сократить расходы примерно на 10%, до 35,8 млрд руб.
Сочи вошел в пятерку наиболее популярных направлений для автомобильных путешествий в ноябре 2026 года. На курорт приходится средняя стоимость проживания 3,1 тыс. руб. за ночь при продолжительности поездки около четырех ночей.
Сочи вошел в пятерку популярных городов России для посуточной аренды квартир, в которых разрешено останавливаться с домашними животными. Средняя стоимость такого жилья в декабре составляет 4,2 тыс. руб. в сутки.
В Сочи и федеральной территории Сириус 21 ноября прогнозируется усиление волнения моря до 3 баллов: высота волн составит 0,7–1,2 м.