В Новороссийске восстановили на работе бывшего проводника вагонного депо
В Новороссийске бывшего проводника пассажирского вагонного депо восстановили на работе после нарушения процедуры увольнения. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Проверка была проведена по обращению бывшего сотрудника. Надзорное ведомство установило, что работодатель нарушил порядок увольнения по соглашению сторон. Прокурор внес представление начальнику депо, а в отношении юридического лица возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права). Результаты рассмотрения находятся на контроле прокуратуры.
На основании решения суда заявителя восстановили в прежней должности. Ему также присудили средний заработок за время вынужденного прогула и единовременное вознаграждение за преданность компании. Общая сумма выплат превысила 1 млн руб.