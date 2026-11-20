Проверка была проведена по обращению бывшего сотрудника. Надзорное ведомство установило, что работодатель нарушил порядок увольнения по соглашению сторон. Прокурор внес представление начальнику депо, а в отношении юридического лица возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права). Результаты рассмотрения находятся на контроле прокуратуры.