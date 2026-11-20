Ростовский «Морской грузовой терминал Империал» выплатит более 1 млрд рублей по займу
Арбитражный суд взыскал с «Морского грузового терминала Империал» в Ростове-на-Дону 1,013 млрд рублей долга по договору займа в пользу подмосковной компании «Вагон-МТ». Из этой суммы 760 млн рублей составляет основной долг, еще 253,4 млн рублей — начисленные проценты. Информация об этом появилась в картотеке.
В центре разбирательства — заем от 13 февраля 2024 года, по которому «Вагон-МТ» обязалась предоставить терминалу до 810 млн рублей. С февраля по декабрь 2024 года кредитор перечислил заемщику 760 млн рублей. Вернуть средства требовалось не позднее 31 декабря 2024 года; ставка по займу — ключевая ставка Банка России плюс 4,5 процентного пункта годовых.
Терминал частично обслуживал заем: в течение 2024 года он выплатил кредитору 79,3 млн рублей процентов, однако основной долг так и не погасил. В ноябре 2025 года «Вагон-МТ» направила требование о возврате денег с процентами.
Ответчик оспорил расчет задолженности, настаивая, что часть платежей превышала проценты за соответствующие периоды, а переплату надлежало зачесть в счет основного долга. Компания ссылалась на перечисления апреля, июня и августа 2024 года.
Суд эти доводы отклонил, указав на условия договора и подписанные сторонами акты сверки: проценты рассчитывались и уплачивались за полный календарный месяц. Остальные возражения терминала доказательствами не подтвердились.
Помимо основного долга, с ответчика взыскано 5,54 млн рублей госпошлины. На сумму задолженности до фактического исполнения судебного акта будут начисляться проценты по ключевой ставке ЦБ плюс 4,5 процентного пункта годовых, начиная с 21 мая 2026 года.