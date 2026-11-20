Ставропольским спортсменам и их тренерам утвердили выплаты до 1,2 млн рублей в год
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров учредил стипендии для спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов на российских и международных соревнованиях. Максимальный размер ежемесячной выплаты составит 100 тыс. руб. Стипендии будут назначаться на год. Соответствующее постановление от 20 ноября изучил «Ъ-Кавказ».
Размер выплат зависит от уровня спортивных достижений. Победители и призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр смогут получать по 100 тыс. руб. в месяц, чемпионатов мира — 80 тыс. руб., чемпионатов Европы — 70 тыс. руб., чемпионатов России и финала всероссийской спартакиады между регионами — по 60 тыс. руб. Для победителей и призеров первенств мира предусмотрено 50 тыс. руб., первенств Европы и международных соревнований — по 40 тыс. руб., первенств России среди юниоров и юниорок — 30 тыс. руб.
Аналогичные выплаты установлены для тренеров, подготовивших спортсменов с соответствующими результатами. Кроме того, наставники молодых спортсменов, уже получающих губернаторские стипендии, смогут претендовать на ежемесячные выплаты по 15 тыс. руб. При подготовке нескольких стипендиатов тренеру назначат одну выплату по наиболее высокому основанию. Если спортсмена готовили несколько тренеров, стипендия будет распределяться между ними пропорционально времени работы.
Претендовать на выплаты смогут граждане России, постоянно проживающие в Ставропольском крае либо выступающие за регион по соглашению о совместной подготовке. Для спортсменов также обязательны наличие спортивного звания или разряда не ниже первого и включение в состав сборной команды края или список кандидатов в сборную России по соответствующему виду спорта. Тренер должен постоянно проживать в регионе и заниматься подготовкой спортсмена не менее года до достижения им результата.
Стипендии назначаются на 12 месяцев с 1 сентября текущего года. Выплаты будут перечислять ежемесячно, 25-го числа. В 2026 году спортивные организации должны направить кандидатуры до 1 декабря, а министерство физической культуры и спорта края сформирует список претендентов до 15 декабря. Финансирование выплат ведомство совместно с краевым Минфином будет ежегодно предусматривать при подготовке регионального бюджета.