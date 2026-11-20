Претендовать на выплаты смогут граждане России, постоянно проживающие в Ставропольском крае либо выступающие за регион по соглашению о совместной подготовке. Для спортсменов также обязательны наличие спортивного звания или разряда не ниже первого и включение в состав сборной команды края или список кандидатов в сборную России по соответствующему виду спорта. Тренер должен постоянно проживать в регионе и заниматься подготовкой спортсмена не менее года до достижения им результата.