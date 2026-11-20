Главные новости за 20 ноября. Ростов-на-Дону и область
Ростовский областной суд вынес новый обвинительный приговор по делу бывшего сотрудника следственного комитета России, адвоката Дениса Минина. Фигуранту назначено пять лет колонии. Повторное рассмотрение дела в апелляционном порядке в Ростовском областном суде состоялось в пятницу.
Объем продаж тестов на беременность в аптеках Ростовской области по итогам января–сентября 2026 года достиг 55,5 млн рублей — на 10,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В натуральном выражении рынок прибавил 6,9%: за девять месяцев жители региона приобрели почти 355 тыс. тестов.
Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении горнодобывающей компании ООО «БСК» из Каменска-Шахтинского по заявлению кредитной организации. Требования на 478,1 млн руб. признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра кредиторов. Соответствующая информация содержится в картотеке суда. Из общей суммы требований 435,5 млн руб. приходится на основной долг, 39,6 млн руб. — на проценты и 3 млн руб. — на неустойку. Последняя будет учитываться отдельно и подлежит погашению после основного долга и процентов. Кроме того, в реестр включены судебные расходы банка по уплате госпошлины в размере 1,5 млн руб.
В Ростове-на-Дону 16 ноября 2026 года начались дорожные работы на проспекте Коммунистическом и на пересечении улицы Алябьева. На участке Коммунистического проспекта от дома №6б до дома №14 протяженностью около 400 м проезжую часть расширят до четырех полос — по две в каждом направлении.
В 2027 году через банковские кредитные линии Ростовской области могут пройти в общей сложности 249,35 млрд рублей — регион будет брать кредиты по мере необходимости и гасить их после поступления собственных доходов бюджета.