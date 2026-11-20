Главные новости за 20 ноября. Кавказ
Министерство культуры РФ объявило закупку на реставрацию и приспособление к современному использованию Суннитской мечети во Владикавказе. Начальная цена контракта составляет 959,5 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.
Вячеслав Мильдзихов объявил об уходе с должности главы муниципального образования — главы администрации местного самоуправления Владикавказа. Он сообщил об этом в прощальном посте в своем Telegram-канале.
В селе Хебатли Цунтинского района Дагестана организуют занятия для 49 школьников после пожара, уничтожившего здание местной школы. Учебный процесс возобновится 23 ноября в приспособленном двухэтажном помещении, предоставленном районной администрацией. Занятия будут проходить в одну смену.
В Ставропольском крае не планируют вводить региональный запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Соответствующий законопроект депутаты краевой думы не рассматривают.
Прокуратура Ставропольского края направила в Промышленный районный суд Ставрополя дело 45-летнего жителя Московской области. Следствие считает, что он потребовал у строительной компании 2 млн руб. за прекращение публикаций о возможных нарушениях при строительстве многоквартирных домов. Обвинение предъявили по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ — вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере. Вину обвиняемого суду еще предстоит установить, сообщает прокуратура Ставропольского края.