В Новороссийске 21 ноября проведут учения со стрельбами в морском порту
В акватории морского порта Новороссийска в субботу, 21 ноября, пройдут учения дежурных сил военно-морской базы. Об этом сообщил городской муниципальный центр управления со ссылкой на НВМБ.
Учения запланированы с 18:00 до 23:59. Военные отработают отражение атак безэкипажных катеров и беспилотников. Планируется проведение практических стрельб из артиллерийских установок.
На время стрельб будет запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе прогулочных, спортивных парусных и надувных судов, гидроциклов, виндсерфов и сапбордов.