Собственное нежелание
Экс-главе управления культуры Пензы изменили причину ухода на утрату доверия
Бывшей руководительнице управления культуры Пензы Вере Фейгиной изменили причину увольнения. На данный момент осужденная за получение взяток муниципальная служащая ранее ушла с поста по собственному желанию. Суд подтвердил новую формулировку — в связи с утратой доверия.
Суд заменил экс-главе управления культуры Пензы Вере Фейгиной причину увольнения с собственного желания на утрату доверия. Также бывшую муниципальную служащую включили в соответствующий реестр. Решение по иску прокуратуры приняла в конце сентября судья Ленинского районного суда Пензы Юлия Петрова.
В решении суда говорится, что в августе 2025 года Вера Фейгина получила от предпринимателя взятку за создание ему и связанным с ним организациям преимуществ при заключении с подведомственными учреждениями договоров на поставку сувениров в рамках проекта губернатора Олега Мельниченко «Пензенское лето 2025». Взятку дал ИП и исполнительный директор ООО «Ассоциация рекламистов города Пензы» Константин Кузнецов. В числе аффилированных с ним лиц: ООО «Оскар» и ИП Сергей Кащеев.
С 24 июня по 8 августа Кащеев получил 11 подрядов от «Парка культуры и отдыха Комсомольский» (698,57 тыс. руб.), «Центра русской хоровой и вокальной культуры Пензы» (1,04 млн руб.), «Пензенского зоопарка» (744,4 тыс. руб.), детской школы искусств «Гармония» (764,6 тыс. руб.) и «Центра хореографического искусства Пензы» (764,6 тыс. руб.). Руководители перечисленных учреждений рассказали в суде, что 24 июня на совещании получили от Веры Фейгиной указание заключить контракты именно с ИП Кащеевым. Установлено: упомянутое юрлицо и ООО «Оскар» «по факту являются одним и тем же лицом и необходимы для удобства работы как с физическими, так и с юридическими лицами»,— говорится в решении суда.
18 мая 2026 года Октябрьский райсуд Пензы приговорил Фейгину к 3,5 года колонии общего режима за получение взятки в крупном размере за незаконные действия (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) с запретом занимать руководящие должности в органах власти в течение трех лет. Ее взяли под стражу в зале суда. Кузнецова (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) оштрафовали на 2,8 млн руб., сниженному до 2,5 млн руб. с учетом времени, проведенного в СИЗО и под домашним арестом. На имущество Константина Кузнецова стоимостью более 4 млн руб. наложили арест. Фигуранты пытались оспорить решение, но в августе Саратовский областной суд оставил его в силе.
Также региональная прокуратура в отдельном иске требовала взыскать с фигурантов сумму, равную общей стоимости спорных контрактов. Ленинский районный суд солидарно взыскал с Фейгиной, Кузнецова и Кащеева 4,016 млн руб., а также по 17,37 тыс. руб. государственной пошлины. Решение оспаривается в Саратовском областном суде.
Вера Фейгина возглавляла управление культуры Пензы 20 лет — с июля 2005 года. 8 августа 2025 года сотрудники УФСБ по Пензенской области задержали ее и предпринимателя Константина Кузнецова при передаче 250 тыс. руб. — части оговоренных 690 тыс. руб. На следующий день после задержания мунслужащую уволили, 13 августа Первомайский райсуд Пензы отправил ее в СИЗО. Вину на следствии признали все фигуранты. Фейгина утверждала, что осенью собиралась на пенсию, а большую часть полученных денег хотела распределить между сотрудниками управления «из благих намерений».