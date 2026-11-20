С 24 июня по 8 августа Кащеев получил 11 подрядов от «Парка культуры и отдыха Комсомольский» (698,57 тыс. руб.), «Центра русской хоровой и вокальной культуры Пензы» (1,04 млн руб.), «Пензенского зоопарка» (744,4 тыс. руб.), детской школы искусств «Гармония» (764,6 тыс. руб.) и «Центра хореографического искусства Пензы» (764,6 тыс. руб.). Руководители перечисленных учреждений рассказали в суде, что 24 июня на совещании получили от Веры Фейгиной указание заключить контракты именно с ИП Кащеевым. Установлено: упомянутое юрлицо и ООО «Оскар» «по факту являются одним и тем же лицом и необходимы для удобства работы как с физическими, так и с юридическими лицами»,— говорится в решении суда.