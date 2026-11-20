Монтаж ограждения детсада оставил без света тысячу человек в Ростове
В Ростове-на-Дону в дачном некоммерческом товариществе «Восток» 20 ноября без электричества остались около тысячи человек. Об этом сообщил департамент ЖКХ городской администрации.
Причиной отключения стали монтажные работы по установке ограждения детского сада «Катюша». Без электроснабжения пока остаются 400 частных домов.
«Подрядной организацией в настоящее время ведутся земляные работы для прокладки нового кабеля протяженностью порядка 100 метров», — рассказали в департаменте.
Завершение ремонта и восстановление электроснабжения запланировано на 21 ноября до 20:00.