Реконструкция очистных сооружений канализации «Алексино» в Новороссийске позволит увеличить их расчетную производительность до 120,7 тыс. куб. м в сутки, а максимальную в период пиковых нагрузок — до 150,9 тыс. куб. м. Сейчас объект фактически обрабатывает не более 70 тыс. куб. м сточных вод в сутки, сообщили «Ъ-Новороссийск» в администрации города.