Очистные сооружения в Новороссийске увеличат мощность до 150,9 тыс. куб. м в сутки
Реконструкция очистных сооружений канализации «Алексино» в Новороссийске позволит увеличить их расчетную производительность до 120,7 тыс. куб. м в сутки, а максимальную в период пиковых нагрузок — до 150,9 тыс. куб. м. Сейчас объект фактически обрабатывает не более 70 тыс. куб. м сточных вод в сутки, сообщили «Ъ-Новороссийск» в администрации города.
На реконструкцию предусмотрено 17,4 млрд руб. Работы выполняет АО «Группа компаний «ЕКС» по муниципальному контракту, заключенному 30 октября 2026 года. Завершить проект планируется 4 декабря 2029 года.
Очистные сооружения «Алексино» принимают около 90% сточных вод, образующихся в Новороссийске. Объект введен в эксплуатацию в два этапа — в 1973 и 1986 годах. Износ основного оборудования достигал 80% по состоянию на 2019 год, глубоководный выпуск находится в аварийном состоянии.
В администрации города рассчитывают, что реконструкция положительно повлияет на экологическую ситуацию в районе сброса очищенных сточных вод. Проект получил положительные заключения государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы.
Всего в Новороссийске эксплуатируются семь комплексов очистных сооружений канализации. «Абрау-Дюрсо» и «Натухаевские» были построены недавно и оснащены современным оборудованием. Очистные сооружения «Южные» находятся в процессе реконструкции.
После модернизации «Южных» планируется объединить технологические зоны водоотведения, включив в систему Цемдолину, Владимировку, Борисовку, Кирилловку и Гайдук. Это позволит вывести из эксплуатации очистные сооружения поселка Гайдук, на улице Мефодиевской и в северной части города.
Кроме того, инвестиционной программой «Росводоканала» предусмотрена реконструкция очистных сооружений Верхнебаканского с увеличением мощности до 2,5 тыс. куб. м в сутки для приема стоков поселка и хутора Горный с отведением очищенной воды в реку Баканку.