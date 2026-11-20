В Ессентуках в отношении водителя составили протоколы за езду по тротуару у школы
В Ессентуках привлекли к ответственности 45-летнего местного жителя, который передвигался на автомобиле по тротуару вблизи школы. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции Ставропольского края.
Нарушение выявили при мониторинге социальных сетей. На видеозаписи автомобиль зафиксирован во время движения по тротуару в сквере рядом с одним из общеобразовательных учреждений города без регистрационных знаков.
В отношении водителя составили административные материалы по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ (управление автомобилем без государственных регистрационных знаков) и ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ (движение по пешеходным дорожкам или тротуарам). Материалы направят в Ессентукский городской суд для рассмотрения.