В Сочи не исполнили решения судов о сносе трех самостроев
В Сочи не исполнены судебные решения о сносе трех самовольных построек на улицах Аллея Челтенхема, Санаторной и Альпийской. По двум объектам уже возбуждены исполнительные производства, по третьему администрация ожидает получения исполнительного листа. Об этом сообщили в правовом департаменте мэрии в ответ на запрос «Ъ-Сочи».
На Аллее Челтенхема, 4/1 исполнительное производство возбудили 29 сентября 2026 года на основании апелляционного определения Краснодарского краевого суда от 5 февраля 2026 года. По данным администрации, решение о сносе пока не исполнено. Муниципалитет принимает меры, чтобы понудить застройщика выполнить судебное предписание.
Еще одно исполнительное производство возбуждено 5 июня 2026 года в отношении самовольной постройки на улице Альпийской, 74. Речь идет о незавершенном монолитно-каркасном здании, включающем одноэтажный стилобат, подземный этаж и три надземных этажа. Оно не заселено, однако решение Центрального районного суда Сочи о сносе от 10 октября 2022 года также остается неисполненным.
В отношении объекта на улице Санаторной, 37/1 апелляционное определение о сносе было вынесено 9 июля 2026 года. Администрация запросила в суде исполнительный лист. После его получения документ направят судебным приставам для возбуждения исполнительного производства.
В мэрии уточнили, что не располагают сведениями о зарегистрированных правах граждан, инвестировавших средства в объекты на Аллее Челтенхема и Альпийской. Персональные данные застройщиков-физлиц администрация не раскрывает, ссылаясь на законодательство о защите персональных данных.
Ранее сообщалось, что в Сочи многоквартирный жилой комплекс на улице Яна Фабрициуса, 66 отключили от электроснабжения из-за задолженности за потребленную электроэнергию. По данным ПАО «ТНС Энерго Кубань», долг объекта превысил 1,2 млн руб.