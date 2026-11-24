Еще одно исполнительное производство возбуждено 5 июня 2026 года в отношении самовольной постройки на улице Альпийской, 74. Речь идет о незавершенном монолитно-каркасном здании, включающем одноэтажный стилобат, подземный этаж и три надземных этажа. Оно не заселено, однако решение Центрального районного суда Сочи о сносе от 10 октября 2022 года также остается неисполненным.