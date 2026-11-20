Эксперт Сочинского нацпарка рассказал, как вести себя при встрече с медведем
Старший научный сотрудник ФҐБУ «Сочинский национальный парк», государственный инспектор в области охраны окружающей среды Реваз Пруидзе рассказал «Ъ-Сочи» о правилах поведения при встрече с медведем. Специалист рекомендует не ходить в лес в одиночку, передвигаться шумно и не отклоняться от туристических маршрутов.
Господин Пруидзе говорит, что при встрече с медведем необходимо сохранять спокойствие. Нельзя поворачиваться к животному спиной и пытаться убежать: это может спровоцировать инстинкт преследования. Необходимо медленно отступать, увеличивая дистанцию, и стараться казаться крупнее, например, поднять рюкзак или раскрыть куртку над головой. Если медведь приближается, следует говорить громким низким голосом и создавать шум. При этом не нужно пытаться покормить животное или сфотографироваться с ним. Если встреча произошла в населенном пункте, необходимо укрыться в капитальном строении или автомобиле. Оказавшись в безопасности, нужно сообщить о случившемся по номеру 112 или 102. При агрессивном поведении зверя и продолжающемся сближении рекомендуется лечь на землю, свернуться в позу эмбриона, закрыть руками голову и шею и оставаться в таком положении до ухода животного.
В нацпарке ведут мониторинг численности и перемещений бурых медведей, фиксируя случаи выхода животных к населенным пунктам. На основе этих данных специалисты определяют территории повышенного риска и разрабатывают меры реагирования.
Отдельное внимание специалисты уделяют правилам обращения с пищевыми отходами: мусор необходимо хранить так, чтобы он был недоступен животным. Прикорм диких зверей недопустим, поскольку доступная пища может приучить их искать пропитание рядом с человеческой инфраструктурой.
«Ъ-Сочи» писал, что в 2026 году в Сочи зарегистрировано почти 500 сообщений о выходах медведей в город и населенные пункты. С людьми встретились около 80–85 особей. Зафиксированы три инцидента, в ходе которых люди едва не пострадали.