Господин Пруидзе говорит, что при встрече с медведем необходимо сохранять спокойствие. Нельзя поворачиваться к животному спиной и пытаться убежать: это может спровоцировать инстинкт преследования. Необходимо медленно отступать, увеличивая дистанцию, и стараться казаться крупнее, например, поднять рюкзак или раскрыть куртку над головой. Если медведь приближается, следует говорить громким низким голосом и создавать шум. При этом не нужно пытаться покормить животное или сфотографироваться с ним. Если встреча произошла в населенном пункте, необходимо укрыться в капитальном строении или автомобиле. Оказавшись в безопасности, нужно сообщить о случившемся по номеру 112 или 102. При агрессивном поведении зверя и продолжающемся сближении рекомендуется лечь на землю, свернуться в позу эмбриона, закрыть руками голову и шею и оставаться в таком положении до ухода животного.