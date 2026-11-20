Бастрыкин запросил доклад по делу об отлове собак в Новочеркасске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, возбужденному из-за ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак в Новочеркасске Ростовской области. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства.
Поводом стали публикации в социальных сетях: по данным пользователей, в одном из микрорайонов города длительное время обитает многочисленная стая животных, проявляющих агрессию к жителям. В ноябре собаки напали на несовершеннолетнего прохожего. Ребенку потребовалась медицинская помощь.
По факту происшествия СУ СК России по Ростовской области возбудило уголовное дело. Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя регионального управления Станислава Ковалева доклад об установленных в ходе следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его итогах. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.