По факту происшествия СУ СК России по Ростовской области возбудило уголовное дело. Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя регионального управления Станислава Ковалева доклад об установленных в ходе следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его итогах. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.