На Дону от Аксая до Ростова прогнозируют подъем воды до неблагоприятных отметок
Управление по предупреждению и ликвидации ЧС Аксайского района Ростовской области сообщило о риске подъема воды в устье Дона и на участке реки от Аксая до Ростова-на-Дону. В управлении подчеркнули, что вероятно подтопление низменных и прибрежных территорий населенных пунктов, а также сбои в работе систем жизнеобеспечения.
«Вечером и до конца суток 20 ноября, ночью 21 ноября в устье реки Дон, а также на участке Аксай — Ростов ожидается повышение уровней воды с достижением неблагоприятной отметки», — говорится в сообщении ведомства.