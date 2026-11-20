Управление по предупреждению и ликвидации ЧС Аксайского района Ростовской области сообщило о риске подъема воды в устье Дона и на участке реки от Аксая до Ростова-на-Дону. В управлении подчеркнули, что вероятно подтопление низменных и прибрежных территорий населенных пунктов, а также сбои в работе систем жизнеобеспечения.