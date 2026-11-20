В Ростове из-за осадков на дежурство вывели восемь бригад коммунальщиков
В Ростове-на-Дону для городских служб сохраняется режим повышенной готовности в связи с осадками. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
Особый контроль установлен за участками, подверженными подтоплениям. Коммунальщикам предписано убирать листву и мусор с решеток ливнеприемников, прочищать ливневую канализацию и коллекторы, чтобы не допускать скопления воды на дорогах и во дворах.
На дежурстве находятся восемь бригад комбинатов благоустройства. Дорожные службы задействовали три бригады и три единицы техники. При подтоплениях группировку сил готовы усилить две илососные машины.
Работы планируют продолжать до нормализации погодных условий.