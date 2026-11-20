В Новороссийске ограничили подачу воды из-за аварии на водопроводе
В Новороссийске временно ограничили подачу водоснабжения из-за аварии на магистральном водопроводе и проведения плановых работ. Аварийные бригады устраняют порыв на улице Сакко и Ванцетти. Одновременно специалисты переключают реконструированные участки Троицкого группового водопровода. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
По его словам, на Троицком групповом водопроводе уже выполнили четыре переключения. Еще два участка остаются в работе. Ресурсоснабжающие организации перевели в режим повышенной готовности.
Для координации задействованных служб в городе развернули оперативный штаб. На время проведения работ во внутригородских районах организуют подвоз воды.
Жители могут оставить заявки на подвоз воды по телефонам ресурсоснабжающих организаций. Для связи с «Водоканалом» работает номер 8 (8617) 309-860, с диспетчерской службой «Безопасный город» — 8 (8617) 767-276.
После завершения ремонтных и плановых работ специалисты проведут промывку системы. Ее выполнят перед наполнением резервуаров. Возобновить подачу воды в жилые дома планируют только после завершения этой процедуры.
Аварийные бригады продолжают устранять повреждение магистрального водопровода на улице Сакко и Ванцетти. Параллельно ресурсоснабжающие организации завершают переключение оставшихся участков Троицкого группового водопровода. На период работ службы продолжают работать в режиме повышенной готовности.