В Дагестане руководитель коммерческой организации предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте средств платежей (п. «б» ч. 2 ст. 199 и ч. 1 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.