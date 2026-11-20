В Дагестане руководителя компании обвиняют в неуплате налогов на 99,6 млн рублей
В Дагестане руководитель коммерческой организации предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте средств платежей (п. «б» ч. 2 ст. 199 и ч. 1 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По версии следствия, с 2020 по 2024 год обвиняемый включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения о суммах налогов, подлежащих уплате. В результате бюджет недополучил более 99,6 млн руб.
Кроме того, в 2022 году руководитель дал указание направить в банк фиктивные платежные поручения. На основании поддельных документов с расчетного счета организации перечислили более 36 млн руб., что повлекло незаконный вывод средств.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в Хасавюртовский городской суд. Для возмещения ущерба государству прокуратура также предъявила гражданский иск.