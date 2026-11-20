Крупнейший диагностический центр Дона присоединят к областной клинической больнице
Правительство Ростовской области готовит реорганизацию одного из крупнейших медицинских учреждений региона — ГАУ РО «Областной консультативно-диагностический центр» (ОКДЦ). Учреждение планируется присоединить к ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница» (РОКБ). Проект постановления «О реорганизации некоторых государственных учреждений Ростовской области» содержится на сайте правительства региона.
Согласно документу, недвижимость, денежные средства и иное имущество ОКДЦ должны быть оформлены передаточным актом и направлены на согласование в региональный минздрав до 1 февраля 2027 года.
После объединения РОКБ сменит организационно-правовую форму и станет государственным автономным учреждением — ГАУ РО «Ростовская областная клиническая больница».
Реорганизация затронет и персонал: штатная численность укрупненной структуры сократится на 12,25 единицы. Постановление также предписывает «в установленном порядке решить вопрос о расторжении трудового договора» с руководителем ОКДЦ. По данным официального сайта центра, обязанности главного врача в настоящее время исполняет Елена Шестель. До нее медучреждением руководил Дмитрий Бурцев, в конце августа возглавивший РОКБ.