Реорганизация затронет и персонал: штатная численность укрупненной структуры сократится на 12,25 единицы. Постановление также предписывает «в установленном порядке решить вопрос о расторжении трудового договора» с руководителем ОКДЦ. По данным официального сайта центра, обязанности главного врача в настоящее время исполняет Елена Шестель. До нее медучреждением руководил Дмитрий Бурцев, в конце августа возглавивший РОКБ.