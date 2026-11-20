Сочи вошел в топ-5 городов по спросу на аренду квартир с животными
Сочи вошел в пятерку популярных городов России для посуточной аренды квартир, в которых разрешено останавливаться с домашними животными. Средняя стоимость такого жилья в декабре составляет 4,2 тыс. руб. в сутки. В среднем квартиры бронируют на пять ночей для трех человек. Об этом сообщили в «Авито Путешествиях» по итогам анализа бронирований на декабрь.
По данным платформы, чаще всего квартиры с возможностью проживания с питомцами бронируют в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В десятку популярных направлений также вошли Екатеринбург, Сочи, Новосибирск, Нижний Новгород, Краснодар, Кировск и Ярославль. За год спрос на такое жилье сильнее всего вырос в Выборге и Переславле-Залесском — на 82% в каждом городе. В Екатеринбурге показатель увеличился на 47%.
Наиболее востребованными остаются однокомнатные квартиры. На них приходится 37% всех бронирований. При этом за год спрос на трехкомнатные квартиры вырос на 6%. Средняя стоимость аренды квартиры составляет 4,3 тыс. руб. в сутки, студии — 3,5 тыс. руб., однокомнатной квартиры — 3,7 тыс. руб.
В среднем в квартирах останавливаются двое взрослых и один ребенок. Жилье бронируют на три дня, в среднем за 60 дней до заселения.
Загородное жилье с возможностью проживания с животными чаще всего бронируют в Московской, Ленинградской и Свердловской областях. В десятку популярных направлений также вошли Кемеровская, Челябинская и Нижегородская области, Краснодарский край, Карелия, Самарская и Новосибирская области. Наибольший рост спроса за год зафиксирован в Волгоградской области — на 67%, Оренбургской — на 60%, Пензенской — на 46%, Брянской — на 40% и Мурманской — на 34%.
На дома и коттеджи приходится 96% загородных бронирований. При этом спрос на гостевые дома за год увеличился на 127%. Средняя стоимость аренды дома составляет 18,2 тыс. руб. в сутки, дачи — 10,9 тыс. руб., домика на базе отдыха — 11,2 тыс. руб.
Загородное жилье в среднем бронируют на два дня. В одном доме обычно размещаются пять взрослых и трое детей. Бронирование делают в среднем за 65 дней до заселения.