По данным платформы, чаще всего квартиры с возможностью проживания с питомцами бронируют в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В десятку популярных направлений также вошли Екатеринбург, Сочи, Новосибирск, Нижний Новгород, Краснодар, Кировск и Ярославль. За год спрос на такое жилье сильнее всего вырос в Выборге и Переславле-Залесском — на 82% в каждом городе. В Екатеринбурге показатель увеличился на 47%.