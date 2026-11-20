Предприниматели смогут оплачивать зарубежные счета за 1 рубль
С 11 ноября 2026 года по 28 февраля 2027 года Российская система международных расчетов А7 проводит акцию для бизнеса: платеж в любую точку мира стоит 1 рубль + НДС. Условие — заранее приобрести вексель А7 на срок от 31 дня.
Услуга доступна компаниям и ИП, которые регулярно рассчитываются с партнерами за рубежом: импортерам электроники и товаров для дома, туркомпаниям, логистам, IT-компаниям и производствам с импортными комплектующими. Переводы возможны в долларах США, евро, дирхамах ОАЭ и юанях, другие валюты — по запросу.
Как это работает: клиент приобретает валютный / рублевый/ процентный вексель А7, номинал которого покрывает сумму валютного платежа в рублях по курсу Банка России на дату выдачи векселя, а А7 отправляет деньги зарубежному поставщику обычным переводом в день предъявления векселя к платежу Стоимость услуги — 1 рубль + НДС. Конвертация — по курсу Банка России, без скрытых комиссий. Остаток номинала и начисленные вексельные проценты возвращаются клиенту.
Перевод за рубеж перестает быть статьей расходов: клиент платит 1 рубль и дополнительно получает процентный доход по векселю.
ООО «А7-Агент» ИНН: 9710138144Реклама