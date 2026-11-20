Как это работает: клиент приобретает валютный / рублевый/ процентный вексель А7, номинал которого покрывает сумму валютного платежа в рублях по курсу Банка России на дату выдачи векселя, а А7 отправляет деньги зарубежному поставщику обычным переводом в день предъявления векселя к платежу Стоимость услуги — 1 рубль + НДС. Конвертация — по курсу Банка России, без скрытых комиссий. Остаток номинала и начисленные вексельные проценты возвращаются клиенту.