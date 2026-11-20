Главой Романовского района Саратовской области снова стал Роман Щербаков
В Романовском районе Саратовской области избрали главу администрации. Подробности сообщила пресс-служба министерства внутренней региональной и муниципальной политики.
Кандидатуры рассмотрели на заседании районного собрания. Депутаты единогласно проголосовали за Алексея Щербакова. Он принял присягу и приступил к исполнению обязанностей.
Господин Щербаков стал главой Романовского района в 2013 году — тогда его назначили. В 2016 году мунслужащий впервые избрался. Затем Алексей Щербаков переизбрался в 2021 году.