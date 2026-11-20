В Кисловодске до весны закрыли питьевой бювет «Народный источник»
В Кисловодске приостановил работу питьевой бювет «Народный источник». Об этом сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.
Бювет планируют открыть весной после завершения сезонной консервации. Отмечается, что при отрицательных температурах вода в механизмах может замерзнуть и повредить оборудование, поэтому специалисты проводят необходимые работы для его сохранения до следующего сезона.
Нарзанная галерея продолжает работу. Она открыта ежедневно с 7:00 до 9:00, с 11:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00.