Всего за отчетный период прокуроры края подали свыше 2,6 тыс. исковых заявлений. Благодаря им восстановлены права более 80 участников СВО и членов их семей, свыше 350 социально незащищенных граждан, пострадавших от IT-преступлений, а также более 80 трудовых коллективов — им взыскали свыше 49 млн рублей задолженности по зарплате.