Прокуроры Ставрополья сберегли 1,8 млрд рублей конкурсной массы должника
Прокуратура Ставропольского края с начала 2026 года не позволила вывести из конкурсной массы предприятия 1,8 млрд рублей в ущерб государственным интересам и пресекла попытки незаконного завладения 17 объектами недвижимости. Цифры озвучены по итогам коллегии ведомства, посвященной результатам исковой работы.
«По делам, в которые вступил прокурор, пресечено завладение 17 объектами недвижимости. Не допущен вывод из конкурсной массы предприятия средств в размере 1,8 млрд рублей в ущерб интересам государства», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Всего за отчетный период прокуроры края подали свыше 2,6 тыс. исковых заявлений. Благодаря им восстановлены права более 80 участников СВО и членов их семей, свыше 350 социально незащищенных граждан, пострадавших от IT-преступлений, а также более 80 трудовых коллективов — им взыскали свыше 49 млн рублей задолженности по зарплате.
Отдельных результатов прокуратура добилась в вопросах бюджетного финансирования: на обеспечение защищенности объектов транспортной инфраструктуры дополнительно выделено 160 млн рублей. Средства на антитеррористическую защищенность объектов также увеличены после прокурорского вмешательства: учреждениям образования направлено 2 млрд рублей, культуры — 61 млн, социальной защиты — 75 млн, спорта — 5,5 млн рублей.
Кроме того, в судах оспорены 21 отказ в выплатах пособий за награды и ранения на общую сумму 31,5 млн рублей.