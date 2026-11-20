Донские логисты отметили снижение перевозок в центральную Россию
На рынке логистики Ростовской области в 2026 году отмечается снижение объемов перевозок в центральную Россию и на Урал. Об этом в открытом интервью «Ъ-Ростов» рассказала собственник и руководитель ростовской компании «Адамант Логистика» Светлана Плехова.
Спикер отметила, что на работу участников рынка повлияли введение электронных сопроводительных документов, сложности с доставкой в Крым и новые регионы, а также перебои с топливом. Однако, по словам госпожи Плеховой, в этом году упор также пришелся на труднодоступные перевозки, а также в направлении Астрахани и Усть-Луги, где продолжал работу морской порт.
В международных перевозках востребованными направлениями оставались Турция, страны ближнего зарубежья, Иран и Китай. В 2026 году на китайское направление приходилось около 10% объема перевозок компании «Адамант Логистика».