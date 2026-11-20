Спикер отметила, что на работу участников рынка повлияли введение электронных сопроводительных документов, сложности с доставкой в Крым и новые регионы, а также перебои с топливом. Однако, по словам госпожи Плеховой, в этом году упор также пришелся на труднодоступные перевозки, а также в направлении Астрахани и Усть-Луги, где продолжал работу морской порт.