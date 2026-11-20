В Астраханской области рассказали о вакансиях с зарплатой до 290 тысяч рублей
Служба занятости опубликовала данные о предложениях в транспортной сфере
Ко Дню работника транспорта служба занятости при правительстве Астраханской области опубликовала подборку отраслевых вакансий. В региональной базе сейчас 130 предложений работы, уточнила пресс-служба ведомства.
Отрасль объединяет перевозки по суше, воде и воздуху: общественный транспорт, речные грузовые и пассажирские рейсы, авиасообщение. Верхняя планка заявленного заработка — 290 тыс. руб. в месяц. Столько готовы платить старшему механику на судне. Водителю автомобиля обещают до 100 тыс. руб., слесарю по ремонту подвижного состава — до 120 тыс. руб. Моторист-матрос может рассчитывать на зарплату до 35 тыс. руб.
Больше всего вакансий составителей поездов — им предлагают до 75 тыс. руб. Электромонтерам по обслуживанию и ремонту электрооборудования наниматели готовы платить до 80 тыс. руб., токарям — до 90 тыс. руб., операторам конвейерной линии оборудования — до 56 тыс. руб.
В числе прочих служба занятости опубликовала вакансии ООО «Деловые линии», Приволжской железной дороги, ФГБУ «Морспасслужба», аэропорта Астрахани и Вагонной ремонтной компании-1. Также сотрудники требуются администрации Волжского бассейна внутренних водных путей, ООО «Агротехцентр» и другим организациям. С начала года при содействии кадровых центров работу в транспортной отрасли нашли порядка 100 жителей области. Астраханцы стали водителями автобусов, судовыми механиками и монтерами пути.