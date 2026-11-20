Отрасль объединяет перевозки по суше, воде и воздуху: общественный транспорт, речные грузовые и пассажирские рейсы, авиасообщение. Верхняя планка заявленного заработка — 290 тыс. руб. в месяц. Столько готовы платить старшему механику на судне. Водителю автомобиля обещают до 100 тыс. руб., слесарю по ремонту подвижного состава — до 120 тыс. руб. Моторист-матрос может рассчитывать на зарплату до 35 тыс. руб.