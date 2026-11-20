В Ростове ищут проектировщика для реконструкции путепровода на улице Черевичкина
В Ростове-на-Дону объявлен конкурс на разработку проектной документации для реконструкции путепровода на улице Черевичкина. Сведения о закупке размещены на портале госзакупок 19 ноября.
Заказчиком выступает МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры» города. Начальная цена контракта превышает 8 млн рублей, деньги заложены в городском бюджете на 2027 год. Готовый проект заказчик должен получить до 1 октября 2027 года.
В объем работ по проектированию войдут инженерные изыскания и сбор данных, разработка и согласование проекта планировки территории, а также подготовка всей проектной документации. Отдельное внимание уделено переустройству инженерных коммуникаций: сетей освещения, ливневой канализации, газопровода и кабельных линий. Проект также должен предусматривать создание доступной среды для маломобильных групп населения.