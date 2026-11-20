В объем работ по проектированию войдут инженерные изыскания и сбор данных, разработка и согласование проекта планировки территории, а также подготовка всей проектной документации. Отдельное внимание уделено переустройству инженерных коммуникаций: сетей освещения, ливневой канализации, газопровода и кабельных линий. Проект также должен предусматривать создание доступной среды для маломобильных групп населения.