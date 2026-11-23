Рынок офисной недвижимости Петербурга сегодня сталкивается с ограниченным объемом нового предложения. Аналитики NF Group в конце 2025 года подсчитали, что в 2026-м в городе введут около 100 тыс. кв. м офисов классов А и B — на 23,1% меньше, чем годом ранее. Доля свободных площадей в сегменте класса А по итогам 2025 года оценивалась в 4%. Аналитики отмечали, что такого объема предложения недостаточно для полного удовлетворения потребностей рынка. Характерна эта тенденция и для севера города.