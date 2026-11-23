Офисы выходят на север
Каким будет новый бизнес-центр класса А у метро «Озерки»
Ограниченное предложение современных офисов и высокая стоимость размещения в центральных районах Петербурга стимулируют интерес бизнеса к альтернативным локациям. Один из таких проектов — бизнес-центр «ТРАСТ СИТИ» класса А на пересечении проспектов Энгельса и Северного недалеко от метро «Озерки». Комплекс планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2029 года. Девелопер предлагает приобрести офисы на этапе строительства — с использованием эскроу-счетов и возможностью беспроцентной рассрочки.
Рынок офисной недвижимости Петербурга сегодня сталкивается с ограниченным объемом нового предложения. Аналитики NF Group в конце 2025 года подсчитали, что в 2026-м в городе введут около 100 тыс. кв. м офисов классов А и B — на 23,1% меньше, чем годом ранее. Доля свободных площадей в сегменте класса А по итогам 2025 года оценивалась в 4%. Аналитики отмечали, что такого объема предложения недостаточно для полного удовлетворения потребностей рынка. Характерна эта тенденция и для севера города.
«Сегодня собственники бизнесов и коммерческих помещений начинают уходить из центра, потому что это позволяет экономить время в пути и арендовать площади по меньшей стоимости, ведь в центральных районах она весьма высока. Поэтому руководители все активнее ищут офисы для своих компаний на севере или юге города»,— рассказывает руководитель коммерческого блока ООО «Специализированный застройщик "Траст"» Игорь Гулид.
Он отмечает, что сейчас все большее значение приобретают повседневные расходы сотрудников и компании, транспортная доступность и возможность организовать работу в непосредственной близости от жилых кварталов. Поэтому спрос на офисную недвижимость в северной части города растет, тогда как предложение современных объектов соответствующего уровня не успевает за ним, отмечает эксперт. Особенно это относится к полноценным бизнес-центрам класса А, которые предполагают не только качественные офисные помещения, но и необходимую инженерную инфраструктуру, парковку и общественные пространства.
Показательным примером такого объекта можно назвать бизнес-центр «ТРАСТ СИТИ» по адресу: проспект Энгельса, 107, на пересечении с Северным проспектом. Положение на пересечении двух магистралей обеспечивает транспортные связи с другими районами города. Станция метро «Озерки» находится примерно в десяти минутах ходьбы, а поездка до КАД, по оценке девелопера, занимает около 10–15 минут на автомобиле. Здание запроектировано 16-этажным, общей площадью 32 103 кв. м. В проекте предусмотрены шесть скоростных лифтов, панорамное остекление и подземный паркинг на 172 машино-места. Высота потолков на первом этаже составит 7 м, в офисных помещениях — 3,1 м.
Дополнительная особенность проекта — расположение на возвышенности. По данным девелопера, бизнес-центр находится примерно на высоте 40 м над уровнем моря. Панорамное остекление позволит организовать видовые офисы с перспективой на город и Суздальские озера. В проекте предусмотрены балконы на 12-м этаже и террасы на 16-м. Стоимость офисов начинается от 11,6 млн рублей. Этажи со второго по 11-й — с отделкой, с 12-го по 16-й — без нее (shell & core).
Приобретение на стадии строительства позволяет зафиксировать стоимость объекта на условиях договора, но предполагает ожидание завершения проекта. В бизнес-центре «ТРАСТ СИТИ» предусмотрена беспроцентная рассрочка до конца 2029 года. Сделки оформляются по договорам участия в долевом строительстве в соответствии с 214-ФЗ. Проектное финансирование предоставляется ВТБ, денежные средства покупателей размещаются на счетах эскроу.
Подробнее ознакомиться с информацией о бизнес-центре «ТРАСТ СИТИ» можно на сайте bctrast.ru. Отдел продаж: +7 (812) 330–33–00, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 126, ТЦ «Атлантик-Сити», офис 284.
ООО «СЗ "ТРАСТ"», ИНН 7810018560Реклама