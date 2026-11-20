Число абонентов МТС за год выросло более чем на 1 млн и превысило 84 млн. Компания опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2026-го. С начала года выручка МТС увеличилась на 11% и достигла рекордного уровня. В третьем квартале компания запустила 5G в России. По данным TelecomDaily, МТС лидирует по числу городов, в которых работает сеть 5G, а также по скорости передачи данных. Компания выплачивает дивиденды почти 20 лет подряд и обладает одной из самых стабильных дивидендных историй на рынке. Накануне совет директоров рекомендовал первую из трех дивидендных выплат, предусмотренных новой политикой на 2027 год. Ее размер составит 7 руб. на акцию, дата отсечки — январь 2027 года.