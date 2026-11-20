Корпоративные новости на “Ъ FM”
Число абонентов МТС за год выросло более чем на 1 млн и превысило 84 млн. Компания опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2026-го. С начала года выручка МТС увеличилась на 11% и достигла рекордного уровня. В третьем квартале компания запустила 5G в России. По данным TelecomDaily, МТС лидирует по числу городов, в которых работает сеть 5G, а также по скорости передачи данных. Компания выплачивает дивиденды почти 20 лет подряд и обладает одной из самых стабильных дивидендных историй на рынке. Накануне совет директоров рекомендовал первую из трех дивидендных выплат, предусмотренных новой политикой на 2027 год. Ее размер составит 7 руб. на акцию, дата отсечки — январь 2027 года.
Пассажирский минивэн Sollers SF1 (СФ1) стал победителем премии «Автомобиль года в России» в номинации «Микроавтобусы». Семиместная версия популярной модели — универсальный автомобиль для семейных поездок и коммерческих пассажирских перевозок. Автомобиль также включен в реестр Минпромторга для использования в такси. Он сочетает богатую базовую комплектацию, просторный салон и отличные грузовые возможности. Это удачный выбор для многодетных семей и корпоративных клиентов, заявили в компании. Автомобиль представлен в дилерских центрах Sollers по цене от 2,25 млн руб.
Доли в компании Wildberries и Russ перешли закрытым паевым инвестиционным фондам. Речь идет о ПИФах «Томь» и «Гало». В совокупности они приобрели 30% уставного капитала объединенной компании Wildberries и Russ. В RWB сообщили “Ъ”, что группой приняты решения по оптимизации текущих активов в России. Эксперты не исключают, что это первый шаг к подготовке сделки с ВТБ, который войдет в финтех-сервисы группы.