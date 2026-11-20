Несовершеннолетний житель Ставрополья пострадал в экстрим-парке в Адыгее
Прокуратура Майкопского района Адыгеи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному после травмирования несовершеннолетнего Ставропольского края на аттракционе в экстрим-парке поселка Каменномостский. Обвинение предъявлено индивидуальному предпринимателю и его наемному работнику по пунктам «а», «в» части 2 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, ставропольская семья пострадала на амплитудных качелях «над пропастью», которые предприниматель организовал на территории экстрим-парка. Оператором аттракциона бизнесмен нанял родного брата, в чьи обязанности входило обеспечение техники безопасности при работе качелей.
29 августа 2026 года оператор покинул рабочее место, поручив обслуживание аттракциона подростку. В тот же день качелями воспользовались жительница Ставропольского края и ее сын. После остановки качелей мальчик остался без присмотра: он свободно перемещался по платформе, зацепился за качели и сорвался в обрыв глубиной более 50 м. Ребенок получил множественные телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.
Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Параллельно суд рассматривает иск прокуратуры района к руководству экстрим-парка об освобождении незаконно занятого земельного участка и внесении платы за его использование.