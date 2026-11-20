«Россети Тюмень» направили более 1 млрд рублей на подготовку энергосистемы Ямала к зиме
«Россети Тюмень» завершили ключевые мероприятия по подготовке энергообъектов ЯНАО к отопительному сезону 2026-2027 годов. Энергетики выполнили ремонт 35 питающих центров и около 350 километров линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения. На проведение работ компания направила свыше миллиарда рублей.
На высоковольтных подстанциях специалисты уделили существенное внимание восстановлению эксплуатационных характеристик ключевого оборудования: отремонтировали 20 силовых трансформаторов и 66 коммутационных аппаратов и заменили 68 изоляторов. На ЛЭП специалисты обновили и усилили свыше 800 опор и около 250 фундаментов.
Несущую способность части фундаментов опор улучшили с помощью модульных винтовых свай с композитной вставкой, обладающей чрезвычайно низкой теплопроводностью. Инновационная технология позволяет предотвращать таяние мерзлоты в зоне установки свай и способствует их надежному сцеплению с грунтом.
Чтобы исключить опасное сближение проводов в пролетах ЛЭП при сильном ветре и сбросе гололедно-изморозевых отложений, энергетики смонтировали более 220 межфазных изолирующих распорок. Помимо этого, на линейных энергообъектах, в том числе проходящих по территории природного заказника «Надымский», специалисты установили более 560 птицезащитных устройств для сохранения орнитофауны Ямала.
При проведении технических мероприятий сотрудники энергокомпании использовали оборудование российского производства, устойчивое к экстремальным климатическим условиям Крайнего Севера и Арктики. Реализованный комплекс мер позволит обеспечить стабильное функционирование электросетевого комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа в осенне-зимний период.
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