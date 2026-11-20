Чтобы исключить опасное сближение проводов в пролетах ЛЭП при сильном ветре и сбросе гололедно-изморозевых отложений, энергетики смонтировали более 220 межфазных изолирующих распорок. Помимо этого, на линейных энергообъектах, в том числе проходящих по территории природного заказника «Надымский», специалисты установили более 560 птицезащитных устройств для сохранения орнитофауны Ямала.