В Новороссийске расширят полигон ООО «Терра-Н». После реконструкции его мощность по обработке отходов составит 240 тыс. тонн в год, по утилизации — 100 тыс. тонн, по размещению — 160 тыс. тонн. Работы разделят на три этапа. Их планируют завершить в июле 2027 года, июле 2028 года и сентябре 2029 года.