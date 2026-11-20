В Новороссийске и Белореченском районе расширят мусорные полигоны
На Кубани реконструируют два мусорных полигона, мощности которых исчерпаны. Работы проведут в Новороссийске и Белореченском районе. Проекты планируют завершить в 2029 году. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Мария Краснощекова.
В Новороссийске расширят полигон ООО «Терра-Н». После реконструкции его мощность по обработке отходов составит 240 тыс. тонн в год, по утилизации — 100 тыс. тонн, по размещению — 160 тыс. тонн. Работы разделят на три этапа. Их планируют завершить в июле 2027 года, июле 2028 года и сентябре 2029 года.
В Белореченском районе реконструируют вторую очередь межмуниципального полигона АО «Крайжилкомресурс». Работы проведут на участке площадью 7 га. После их завершения мощность объекта по размещению отходов составит 500 тыс. тонн в год. Реконструкцию разделят на два этапа — до сентября 2028 года и июля 2029 года.
Полигон в Новороссийске обслуживает Новороссийск и Геленджик. Объект в Белореченском районе принимает отходы из Сочи, федеральной территории Сириус, Горячего Ключа, Туапсинского, Белореченского и Апшеронского районов.
Всего в Краснодарском крае действуют 14 объектов размещения твердых коммунальных отходов. На пяти из них исчерпаны предусмотренные проектами мощности. Помимо Новороссийска и Белореченского района, это полигоны в Ейском, Темрюкском и Староминском районах.
С 23 октября в Новороссийске, Сочи, Горячем Ключе, Туапсинском муниципальном округе, Апшеронском, Белореченском, Ейском, Курганинском, Староминском и Темрюкском районах действует режим повышенной готовности. Его ввели из-за нехватки свободных мощностей полигонов и невозможности перенаправить потоки отходов на другие объекты.
Ежегодно в регионе образуется 2,5–3 млн тонн отходов. Их объем увеличивается из-за роста населения и туристического потока. По ранее опубликованным данным, все отходы на Кубани направляются на захоронение.