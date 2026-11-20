Губернатор Андрей Бочаров переизбран секретарем «Единой России» в Волгограде
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, возглавивший региональное отделение «Единой России» в марте, подтвердил полномочия секретаря реготделения на 43-й конференции партии. Форум, прошедший 20 ноября в волгоградском мультимедийном парке «Россия — моя история», был посвящен обновлению руководящих органов.
По словам господина Бочарова, за «сравнительно небольшой промежуток времени» удалось «сконцентрировать общие возможности, ресурсы, силы и средства на стратегических задачах». Итог сентябрьских выборов, добавил он, состоит в том, что жители «проголосовали за единую, сильную, суверенную Россию». В регионе «Единая Россия» набрала 62,65% при явке 68,08%, на муниципальном уровне получила 42 мандата из 52 и 21 из 27 должностей глав муниципалитетов.
Главной новацией стал новый партпроект в дорожно-транспортной сфере. Господин Бочаров предложил выделять с 2027 года из областного бюджета не менее 200 млн руб. на каждое муниципальное образование в расчете на три года, с дополнительным увеличением финансирования городских поселений «исходя из большей численности населения». Координацию возложили на спикера облдумы Александра Блошкина, первого зампреда думы, руководителя регисполкома партии Михаила Струка и замгубернатора по внутренней политике Геннадия Шевцова. Дорожный фонд региона на 2027 год запланирован в 26,2 млрд руб.
Обновлены составы политсовета и президиума: персональный состав органов управления изменен более чем на 30%, как губернатор и ставил задачу «в начале этого года». Первое организационное заседание президиума он провел открыто, оставив за собой координацию вопросов СВО и стратегического развития.
Напомним, господин Бочаров сменил на посту секретаря сенатора Сергея Горнякова, руководившего отделением 12 лет, став первым губернатором во главе реготделения. В сентябре он отказался от мандата Госдумы в пользу ветерана СВО Игоря Воробьева.