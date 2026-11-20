Главной новацией стал новый партпроект в дорожно-транспортной сфере. Господин Бочаров предложил выделять с 2027 года из областного бюджета не менее 200 млн руб. на каждое муниципальное образование в расчете на три года, с дополнительным увеличением финансирования городских поселений «исходя из большей численности населения». Координацию возложили на спикера облдумы Александра Блошкина, первого зампреда думы, руководителя регисполкома партии Михаила Струка и замгубернатора по внутренней политике Геннадия Шевцова. Дорожный фонд региона на 2027 год запланирован в 26,2 млрд руб.