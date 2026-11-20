За два года пассажиропоток электричек на Кубани снизился на 14%
За январь—октябрь 2026 года пригородными электропоездами в Краснодарском крае воспользовались 16,34 млн пассажиров. Это на 10% (1,7 млн человек) меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 14% (2,7 млн) ниже показателя 2024 года. Об этом «Бизнес ФМ Краснодар» сообщили в пресс-службе АО «Кубань Экспресс-Пригород».
Наибольший пассажиропоток в текущем году зафиксирован в августе — 2,46 млн человек, наименьший — в феврале, когда поезда перевезли 1,07 млн пассажиров.
На приморских направлениях динамика перевозок оказалась преимущественно отрицательной. На маршруте Туапсе—Сириус пассажиропоток составил 2,94 млн человек, или 72% от уровня 2025 года. Поезда между Туапсе и аэропортом Сочи перевезли 1,3 млн пассажиров (72%), между Сочи и Розой Хутор — 893 тыс. (73%). На направлении Сочи—аэропорт Сочи показатель составил 513 тыс. человек (53%), Краснодар—Сочи — 535 тыс. (84%).
Исключением стал маршрут Краснодар—Новороссийск, где пассажиропоток достиг 927 тыс. человек, превысив прошлогодний показатель на 10%. По данным перевозчика, рост также отмечен на направлении Краснодар—Тимашевская — на 9%.
В компании связывают динамику перевозок, в частности, с обновлением подвижного состава: в 2026 году парк пополнили четыре восьмивагонных электропоезда ЭП3Д, оснащенных климат-контролем и USB-розетками. Дополнительный пассажиропоток обеспечил запуск совместно с компанией «Абрау-Дюрсо» туристического маршрута выходного дня «Исторический экспресс».
При этом туристические направления в сторону курортов и горной части Сочи демонстрируют снижение спроса. В частности, на маршруте Туапсе—Сириус перевозки сократились на 28% относительно 2025 года.