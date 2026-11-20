На приморских направлениях динамика перевозок оказалась преимущественно отрицательной. На маршруте Туапсе—Сириус пассажиропоток составил 2,94 млн человек, или 72% от уровня 2025 года. Поезда между Туапсе и аэропортом Сочи перевезли 1,3 млн пассажиров (72%), между Сочи и Розой Хутор — 893 тыс. (73%). На направлении Сочи—аэропорт Сочи показатель составил 513 тыс. человек (53%), Краснодар—Сочи — 535 тыс. (84%).