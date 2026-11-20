Следователи установили, что в 2026 году фигурант уголовного дела с помощью своего телефона размещал в одном из онлайн-мессенджеров комментарии с оправданием деятельности террористической организации. Против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.