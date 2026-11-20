В Оренбурге задержали 18-летнего местного жителя за оправдание терроризма в интернете
Молодой человек помещен под домашний арест
СУ СКР по Оренбургской области по материалам ФСБ возбудило уголовное дело против 18-летнего жителя Оренбурга. Его обвиняют в публичном оправдании и пропаганде терроризма с использованием интернета. Об этом сообщает ведомство в пятницу, 20 ноября.
Следователи установили, что в 2026 году фигурант уголовного дела с помощью своего телефона размещал в одном из онлайн-мессенджеров комментарии с оправданием деятельности террористической организации. Против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.
В настоящее время молодой человек задержан и помещен под домашний арест. Ведется следствие.