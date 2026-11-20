Ранее стало известно, что основные строительно-монтажные работы в сквере Гудовича в Анапе планируется завершить в ноябре, а к середине декабря будут готовы первая и вторая очереди парка. По словам Светланы Масловой, обновление пространства началось еще год назад, и в силу ряда причин процесс первого этапа затянулся. «По моему поручению Сергей Донец взял объект на свой ежедневный контроль в тесном взаимодействии с жителями. Сквер знаковый, любимый анапчанами, и все планы по его благоустройству, безусловно, будут реализованы»,— отметила Светлана Маслова.