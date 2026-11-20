В Анапе завершен основной этап благоустройства парка «Ореховая роща»
В Анапе в парке «Ореховая роща» завершен основной комплекс работ по благоустройству. Об этом сообщила в своих социальных сетях глава города Светлана Маслова.
По словам мэра, на отдельных участках парка специалисты обустроили систему автоматического полива, что позволит обеспечить регулярный уход за зелеными насаждениями. Кроме того, были убраны сухие деревья, представлявшие опасность для посетителей, проведены точечный ремонт и выравнивание тротуарных дорожек, что повысило удобство и безопасность передвижения по территории парка. Также укреплен бордюрный камень, покрашены лавочки и урны, высажены новые деревья. Основной комплекс мероприятий завершен, однако благоустройство территории не останавливается.
«Озеленение территории продолжится»,— отметила Светлана Маслова.
Службы благоустройства переходят на следующую территорию — сквер «Россия» рядом с Центром культуры «Родина». Здесь предстоит обустроить систему автоматического полива, отремонтировать тротуарное покрытие, досыпать грунт на отдельных участках. Парапет вдоль улицы Ленина и со стороны улицы Крепостной полностью переложат с использованием новой плитки. Также предусмотрены работы по озеленению, которые планируется выполнить в подходящие агротехнические сроки — с учетом сезонных особенностей и климатических условий региона. Работы в сквере уже начались.
Ранее стало известно, что основные строительно-монтажные работы в сквере Гудовича в Анапе планируется завершить в ноябре, а к середине декабря будут готовы первая и вторая очереди парка. По словам Светланы Масловой, обновление пространства началось еще год назад, и в силу ряда причин процесс первого этапа затянулся. «По моему поручению Сергей Донец взял объект на свой ежедневный контроль в тесном взаимодействии с жителями. Сквер знаковый, любимый анапчанами, и все планы по его благоустройству, безусловно, будут реализованы»,— отметила Светлана Маслова.
На месте были согласованы сроки по каждому виду работ — от монтажа опор освещения и установки малых архитектурных форм до завоза грунта и высадки деревьев и кустарников. Работы ведутся одновременно на обеих очередях объекта. Как уточнили в мэрии, пусконаладочные работы на обновленном фонтане со стороны улицы Ленина проведут весной, тогда же начнет действовать система автополива. Фонтан в центре сквера останется неизменным. Подрядная организация обязалась приложить все усилия для максимально быстрого и качественного завершения работ.
В мэрии отмечают, что обновление общественных пространств направлено на повышение качества жизни горожан и создание комфортных условий для отдыха жителей и гостей курорта.