В Оренбургской области индекс производства машин и оборудования достиг 118,8%
В Оренбуржье к сентябрю 2026 года индекс производства машин и оборудования достиг отметки 118,8% по отношению к аналогичному периоду 2025 года. Об этом сообщает правительство региона.
В 2023 году индекс составлял 104,3%, к 2025 году он вырос до 111,1%. Наиболее активно машиностроение развивается в сегменте пищевой промышленности. В Оренбуржье разработали роботизированные линии для убоя свиней производительностью до 900 голов в час за счет роботов для первичной переработки такого вида мяса. В перспективе планируется масштабировать технологию на смежное сырье.
При поддержке Фонда развития промышленности Оренбургской области в регионе также планируется разработка и выпуск роботизированных линий для убоя мелкого рогатого скота.