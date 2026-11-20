В 2023 году индекс составлял 104,3%, к 2025 году он вырос до 111,1%. Наиболее активно машиностроение развивается в сегменте пищевой промышленности. В Оренбуржье разработали роботизированные линии для убоя свиней производительностью до 900 голов в час за счет роботов для первичной переработки такого вида мяса. В перспективе планируется масштабировать технологию на смежное сырье.