Хирургия лица занимает лидирующую позицию среди пластических операций у мужчин
Хирург Валерий Пискарев рассказал, почему мужчины стали делать пластические операции чаще и чем отличается мужская пластика лица
Российский рынок пластической хирургии следует мировым трендам: клиники фиксируют рост спроса со стороны мужчин. По данным Клиники Екатерининская, на них приходится 13–15% от общего числа эстетических операций, причем 59% таких вмешательств — коррекция лица. О причинах тенденции и особенностях мужской пластики рассказал пластический хирург Клиники Екатерининская Валерий Пискарев.
Почему мужчины стали чаще обращаться к пластическим хирургам и как изменился портрет пациента?
Раньше пластика у мужчин ассоциировалась с медийными личностями. Сейчас основная масса пациентов — бизнесмены, политики и руководители компаний. Лицо стало визитной карточкой успешного человека. Люди приходят не за радикальными переменами, а за презентабельностью: свежий и энергичный вид стал частью деловой репутации.
Какие проблемы чаще всего хотят решить мужчины с помощью пластики?
Спектр запросов шире, чем просто коррекция врожденных несовершенств или последствий травм. Все больше мужчин хотят поддерживать качество внешнего вида. Именно поэтому лидирующие позиции в Клинике Екатерининская занимают операции на лице. В частности, блефаропластика — на нее приходится 42% от всех операций на лице у мужчин. Также в топе пластика ушных раковин, подтяжка верхней трети лица, лба и виска, пластика мягких тканей лба. Мужчины хотят убрать эффект усталости, тяжелый взгляд, сделать лицо более открытым и энергичным.
В чем ключевое отличие мужской пластики лица от женской?
Мужская пластика требует от хирурга большей сдержанности. Женская эстетика часто допускает более выраженную коррекцию объемов и контуров. У мужчин задача иная: нужно сохранить мужественность и избежать появления женских черт, особенно если мы говорим о лице. Здесь работает принцип «сделать так, чтобы никто не догадался, но выглядел ты лучше», - это ювелирная работа с пропорциями и объемами, где перебор чреват феминизацией черт.
Какие анатомические особенности мужского лица приходится учитывать?
Анатомия мужчины объективно сложнее: кожа толще, кровоснабжение интенсивнее, что повышает риски кровотечений и отеков, а жировые пакеты плотнее. При блефаропластике нужна особая осторожность с иссечением тканей, чтобы не нарушить форму глаз. Отдельный фактор — борода и короткая стрижка, что влияет на планирование доступов и выбор техники: там, где у женщины можно скрыть рубец, у мужчины он может оказаться на виду.
Как скрыть следы от подтяжки лица при короткой стрижке?
Проблема связана со стадией обращения: мужчины часто приходят к хирургу тогда, когда малоинвазивная подтяжка через два небольших прокола уже не даст эффекта, а круговая — оставит заметные рубцы. Короткая стрижка не позволяет их скрыть, но современные щадящие способы позволяют провести операцию незаметно. Важно обратиться к хирургу на правильной стадии, не дожидаясь необратимых изменений.
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ул. Героя Яцкова, 2/2
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