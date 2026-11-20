Мужская пластика требует от хирурга большей сдержанности. Женская эстетика часто допускает более выраженную коррекцию объемов и контуров. У мужчин задача иная: нужно сохранить мужественность и избежать появления женских черт, особенно если мы говорим о лице. Здесь работает принцип «сделать так, чтобы никто не догадался, но выглядел ты лучше», - это ювелирная работа с пропорциями и объемами, где перебор чреват феминизацией черт.