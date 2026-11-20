В Севастополе за год отремонтировали более 28 км дорог
В Севастополе в этом году отремонтировали более 28 км дорог на 68 объектах, в том числе в сельских населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
В Ушаково обновили шесть дорог, в Орлином — два подъезда к центру культуры, в Резервном — три улицы, в Широком — два переулка. Еще две улицы отремонтировали в Каче.
На Северной стороне привели в порядок дорожную сеть микрорайона: переулок Равелинный и семь одноименных улиц — с первой по седьмую. В Гагаринском районе обновили почти 2 км дорог рядом со школой «Экотех+».