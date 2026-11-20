Коммунальные службы Ростова-на-Дону с 15 ноября перешли к работе в зимних условиях. К началу сезона закуплено порядка 5 тыс. тонн противогололедного реагента, а количество согласованных мест для складирования снега увеличено до 15 — больше, чем годом ранее. Для дорог и тротуаров будут применяться разные виды смесей, сообщили в администрации города.