Коммунальщики Ростова запасли 5 тысяч тонн реагента и согласовали 15 снегосвалок
Коммунальные службы Ростова-на-Дону с 15 ноября перешли к работе в зимних условиях. К началу сезона закуплено порядка 5 тыс. тонн противогололедного реагента, а количество согласованных мест для складирования снега увеличено до 15 — больше, чем годом ранее. Для дорог и тротуаров будут применяться разные виды смесей, сообщили в администрации города.
На ночное дежурство в 47 точках во всех районах города заступили 230 единиц специализированной снегоуборочной техники, готовой при необходимости к оперативной обработке дорог и особо опасных участков противогололедными составами.
На расчистку муниципальных территорий комбинаты благоустройства выведут более 650 дворников, еще 1,5 тыс. человек будут убирать дворы, обслуживаемые управляющими компаниями. Для более эффективной расчистки тротуаров дополнительно закуплены маневренные ручные снегоуборочные механизмы.
Парк техники, готовой к зиме, насчитывает 93 комбинированные дорожные машины, 31 фронтальный и минипогрузчик и 30 самосвалов. В него также входят 24 вакуумные подметально-уборочные машины, 26 ручных снегоуборочных механизмов, 4 грейдера, 4 трактора, 2 снегопогрузчика и 2 прицепные подметально-уборочные машины.