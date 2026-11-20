Как установил суд в ходе исследования доказательств, на земельном участке и прилегающей неразграниченной территории в водоохранной зоне реки Джемуха ответчик разместил лом строительных и иных материалов. Согласно лабораторным исследованиям, это привело к превышению содержания загрязняющих веществ в почве.