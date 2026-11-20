Пятигорский суд взыскал свыше 30 млн рублей за незаконную свалку у реки Джемуха
Пятигорский городской суд удовлетворил иск о возмещении вреда почвам, причиненного несанкционированным складированием отходов: с ответчика взыскано более 30 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ставропольского края.
Как установил суд в ходе исследования доказательств, на земельном участке и прилегающей неразграниченной территории в водоохранной зоне реки Джемуха ответчик разместил лом строительных и иных материалов. Согласно лабораторным исследованиям, это привело к превышению содержания загрязняющих веществ в почве.
Решение пока не вступило в законную силу.