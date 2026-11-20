На участке Коммунистического проспекта от дома №6б до дома №14 протяженностью около 400 м проезжую часть расширят до четырех полос — по две в каждом направлении. Дорожники устранят сужение и приведут ширину полотна к нормативам. Пешеходный переход со светофором при этом сдвинут к улице Зорге на 20 м — таким образом «зебра» станет заметнее для водителей. Начать ремонт позволил снос аварийного дома №8, который уже демонтирован.