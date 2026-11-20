Одной из основных тем переговоров стало приведение муниципальных нормативных актов в соответствие с новым федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». По словам господина Бирюкова, в этой работе районный Совет столкнулся с рядом сложностей. Юрий Бурлачко пообещал обеспечить методическую поддержку со стороны краевого парламента и рекомендовал учитывать опыт других муниципалитетов.