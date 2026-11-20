Спикер ЗСК встретился с председателем Совета Северского района
Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко обсудил с председателем совета Северского района Денисом Бирюковым проблемы муниципалитета и вопросы, требующие поддержки краевого парламента. Во встрече также участвовал председатель аграрного комитета ЗСК Сергей Орленко, представляющий соответствующий избирательный округ.
Денис Бирюков возглавил районный совет в мае 2026 года. До этого он на протяжении четырех созывов был его депутатом, занимался предпринимательской деятельностью и руководил абинским отделением Всероссийского добровольческого пожарного общества.
Одной из основных тем переговоров стало приведение муниципальных нормативных актов в соответствие с новым федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». По словам господина Бирюкова, в этой работе районный Совет столкнулся с рядом сложностей. Юрий Бурлачко пообещал обеспечить методическую поддержку со стороны краевого парламента и рекомендовал учитывать опыт других муниципалитетов.
Кроме того, стороны обсудили факторы, сдерживающие развитие Северского района. Денис Бирюков представил позицию муниципальных депутатов по проблемным вопросам дорожного хозяйства и строительства.
Господин Бурлачко отметил, что Северский район обладает потенциалом для развития промышленности, лесного хозяйства, спорта и туризма. При этом он призвал местные власти уделять особое внимание обращениям жителей и заблаговременно реагировать на проблемы.
По итогам встречи председатель ЗСК поручил профильным комитетам краевого парламента оказать депутатскому корпусу Северского района содействие в решении обозначенных вопросов.