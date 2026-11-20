Петербургский суд приговорил москвичку к 23 годам колонии за госизмену и подготовку теракта
1-й Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил 24-летнюю жительницу Москвы Юлию Московскую к 23 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей. Ее признали виновной в государственной измене, покушении на совершение террористического акта, участии в террористической организации и незаконном обращении со взрывчатыми веществами. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.
По данным ведомства, в 2024 году Московская вступила в украинское объединение «Легион „Свобода России“» (организация признана террористической и запрещена в России). По заданию зарубежных кураторов девушка следила за сотрудником одного из предприятий, а также получила от них взрывное устройство.
В середине июня 2025 года Московская попыталась заложить бомбу под автомобиль мужчины, однако ее действия пресекли правоохранительные органы.
На судебном заседании обвиняемая признала свою вину.