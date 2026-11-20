По данным ведомства, в 2024 году Московская вступила в украинское объединение «Легион „Свобода России“» (организация признана террористической и запрещена в России). По заданию зарубежных кураторов девушка следила за сотрудником одного из предприятий, а также получила от них взрывное устройство.