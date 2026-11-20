Стоимость техосмотра «легковушек» на Дону увеличится до 1,3 тысячи рублей
Предельная стоимость техосмотра легковых автомобилей в Ростовской области в 2027 году достигнет 1,3 тыс. рублей — на 5,6% больше текущего уровня. Это следует из постановления регионального правительства.
Индексация затронет и другие категории транспорта. Максимальная плата за техосмотр автобусов составит 2,2 тыс. рублей при массе до 5 т и 2,6 тыс. рублей — для более тяжелых машин.
Для грузовиков массой до 3,5 т предельная цена услуги установлена на уровне 1,4 тыс. рублей, от 3,5 до 12 т — 2,5 тыс. рублей, свыше 12 т — 2,7 тыс. рублей. Техосмотр грузовиков, перевозящих опасные грузы, обойдется не дороже 3,5 тыс. рублей.
Владельцы мототранспортных средств заплатят за осмотр не более 447 рублей. Тариф для городского наземного электротранспорта — 1,7 тыс. рублей.