В Ульяновской области запустят два новых инвестпроекта
Два крупных инвестиционных проекта будут запущены в Ульяновской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Проект ООО «Графитовые технологии инновации» с общим объемом вложений 1,5 млрд руб. планируется реализовать на базе индустриального парка «Заволжье». Производство планируется запустить до конца 2027 года. Первая очередь предполагает вложение 250 млн руб. и создание 50 новых рабочих мест. На предприятии будут производить электрографитовые щетки, которые являются критически важными токопроводящими деталями. Они используются в электрических машинах — двигателях и генераторах — для передачи тока между неподвижной и вращающейся частями. Продукция востребована в машиностроении, в частности, для производства электрических машин и тягового подвижного состава. Новое предприятие будет способно выпускать до 2,5 млн изделий различных модификаций в год.
В рамках второго соглашения планируется запустить предприятие по производству электрической и тепловой энергии на базе газопоршневых установок в Портовой особой экономической зоне (ПОЭЗ) «Ульяновск». Энергоцентр будет частично закрывать потребности в электрической и тепловой энергии ряда крупных промышленных предприятий на территории площадки. Запустить его предполагается в 2027–2030 годах. Планируемая мощность объекта составляет 10 тыс. кВт с возможностью увеличения до 12 тыс. кВт. Объем инвестиций в проект превысит 600 млн руб.
Всего в 2026 году статус резидента ПОЭЗ получили семь компаний с общим объёмом заявленных вложений около 6 млрд руб. и планами по созданию 500 рабочих мест.