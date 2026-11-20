Проект ООО «Графитовые технологии инновации» с общим объемом вложений 1,5 млрд руб. планируется реализовать на базе индустриального парка «Заволжье». Производство планируется запустить до конца 2027 года. Первая очередь предполагает вложение 250 млн руб. и создание 50 новых рабочих мест. На предприятии будут производить электрографитовые щетки, которые являются критически важными токопроводящими деталями. Они используются в электрических машинах — двигателях и генераторах — для передачи тока между неподвижной и вращающейся частями. Продукция востребована в машиностроении, в частности, для производства электрических машин и тягового подвижного состава. Новое предприятие будет способно выпускать до 2,5 млн изделий различных модификаций в год.