«Ростсельмаш» отсудил у таможни 13,6 млн рублей за двигатели для комбайнов
Арбитражный суд Ростовской области обязал Ростовскую таможню вернуть комбайновому заводу «Ростсельмаш» 13,6 млн руб. излишне взысканных платежей и пеней. Спор возник из-за классификации импортных дизельных двигателей Weichai. Таможня сочла, что их можно использовать на тракторах, предприятие настаивало на предназначении исключительно для комбайнов РСМ-161. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
Как следует из решения, таможенные органы изменили код двигателей WP10HG400E302 — DHH10T0006*01. Вместо заявленного заводом кода со ставкой пошлины 3% они применили код для двигателей транспортных средств группы 87 со ставкой 5%. В результате с единого лицевого счета предприятия списали 15,7 млн руб. дополнительных платежей и пеней.
Домодедовская таможня ссылалась на сведения производителя и экспертные заключения о возможности установки таких двигателей на тракторы. Суд счел эти доводы недостаточными, поскольку экспертиза Торгово-промышленной палаты Ростовской области показала, что конкретная модификация двигателя конструктивно и программно адаптирована к комбайну РСМ-161. Это также подтверждали техническая документация и данные учета предприятия.
Суд признал незаконным изменение классификационного кода по 45 декларациям и обязал Ростовскую таможню вернуть 13,6 млн руб. Еще 2,1 млн руб. требований по пяти декларациям суд не рассматривал по существу: производство в этой части прекращено после отзыва предприятием отдельного заявления. Кроме того, с таможни взыскано 330,9 тыс. руб. судебных расходов.
Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», ООО «Комбайновый завод „Ростсельмаш“» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 6 августа 2003 года. Основной вид деятельности — производство зерноуборочных комбайнов. Уставный капитал составляет 688,2 млн руб. Основной учредитель — ПАО «Ростсельмаш» с долей 99,48%. Генеральный директор — Александр Виноградов. По итогам 2025 года выручка предприятия составила 55,1 млрд руб., сократившись на 30% по сравнению с предыдущим годом. Чистый убыток достиг 5,2 млрд руб. против прибыли 6,9 млрд руб. в 2024 году.