Суд признал незаконным изменение классификационного кода по 45 декларациям и обязал Ростовскую таможню вернуть 13,6 млн руб. Еще 2,1 млн руб. требований по пяти декларациям суд не рассматривал по существу: производство в этой части прекращено после отзыва предприятием отдельного заявления. Кроме того, с таможни взыскано 330,9 тыс. руб. судебных расходов.